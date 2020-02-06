أحمد علي عبدالله صالح يظهر اليوم الخميس مع شخصية بارزة في أول ظهور منذ تفجر الأوضاع في نهم ومارب والجوف ويبعث للشعب اليمني بهذه الرسالة

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يزيد بن سلمان - شبوة - التقى أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام سفير اليمن في أبو ظبي اليوم الخميس السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو والملحق العسكري الفرنسي، وبحث معهما التطورات على الساحة اليمنية والمساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب في اليمن. كما تطرق اللقاء إلى نتائج المحادثات التي أجراها سفراء الاتحاد الأوروبي في صنعاء قبل أسبوعين. وأكد صالح على ضرورة الإسراع في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني. من جانبه أكد السفير الفرنسي كريستيان تيستو دعم بلاده للحل السياسي للأزمة اليمنية.

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