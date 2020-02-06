شكرا لبحثكم عن خبر بإسم التطبيق العملي للجامعة .. مصرع طالب ثاني خلال يومين بعد ان رفد الحوثيين طلاب الطب للجبهات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي الدكتور نسيم السياغي أحد طلاب كلية التمريض جامعة ٢١ سبتمبر مصرعه بعد أن تم استقطابه من قبل الحوثيين بإسم التطبيق في جبهات القتال .

وقالت مصادر طلابية " للمشهد اليمني " أن الحوثيين الزموا طلاب الأقسام الطبية بالتطبيق في مناطق المواجهات وهو ما تسبب في مصرع طالبين خلال أقل من يومين في جامعة واحدة فقط .

وأضافت المصادر أن ملتقى الطالب الجامعي التابع للحوثيين يقوموا باستقطاب الطلاب ويلزم المدرسين في الجامعة بممارسة ضغوطات نفسية على الطلاب الرافضين للمشاركة في الحرب .

وأكدت المصادر أن الحوثيين استثنوا فقط الطالبات من المشاركة في الجبهات بينما يتم الزج بالطلاب وهو ما تسبب بمصرع العشرات من الطلاب .