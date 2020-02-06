شكرا لبحثكم عن خبر قبل قليل: وفاة شاعر يمني كبير في القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن قبل قليل عن وفاة الشاعر اليمني الكبير فيصل عبدالله البريهي، في العاصمة المصرية القاهرة التي نقل إليها مؤخراً لتلقي العلاج.

وقال الشاعر والصحفي المعروف فايز البخاري في منشور رصده " أحداث نت " للتو بصفحته على موقع فيسبوك " نبأ نزل علينا كالصاعقة.. وفاة الشاعر فيصل عبدالله البريهي في جمهورية مصر العربية قبل قليل".

وختم " اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وثبته بالقول الثابت. قلوبنا تتمزق لهذا الخبر الأليم".