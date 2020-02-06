شكرا لبحثكم عن خبر تطورات المعارك واسماء المناطق التي تمكن الجيش من السيطرة عليها بمارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عسكرية اليوم ان المعارك التي تدور بين قوات الجيش ومليشا الحوثي في المشجع بإتجاة مديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب ادت الى سيطرة قوات الجيش على عدد من المواقع الهامة .

وأضافت ان قوات الجيش تمكن من السيطرة في جبهة المشجع على تبة السوداء وعرين هيلان وتبة العلم حتى هذه اللجظة فما المعارك لازالت مستمرة بالاضافة الى جزء كبير من ركن جبل هيلان الإستراتيجي .

وأشارت الى قوات الجيش ما زالت تخوض معارك شرسة حتى هذه اللجظه للسيطرة على الحمراء التي تحرز فيها تقدما مع احتمال السيطره عليها قريبا .

Advertisements

وكان مراسل "المشهد اليمني " في مأرب قال في وقت سابق ان قوات الجيش تمكنت اليوم من التقدم في عدة جبهات بالقرب من جبل هيلان الاستراتيجي وصرواح .

وأوضح ان القوات الحكومية تقدمت في ميسرة المشجح وميمنتها وتمكن من السيطره النارية على احد اهم المواقع في جبل هيلان ويسمى "الاريالات" وان مليشيا الحوثي تعرضت لخسائر في الارواح .

وأضاف إن الألغام والعبوات الناسفة حالت دون تمكن الجيش من دخول موقع " الأريالات " الذي اصبح تحت السيطرة النارية لقوات الجيش الوطني .

وأشار الى أن تقدم قوات الجيش ما يزال مستمرا في جبهة صرواح حيث تمكن الجيش من السيطرة الكامله على تبة الشايف الإستراتيجية .