شكرا لبحثكم عن خبر طالب يمني : لن أغادر الصين ولست أغلى من أهلها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أتلقى يوميًا مكالمة أو رسالة أو بريدًا إلكترونيًا من عائلتي وأقاربي وأصدقائي في اليمن. أخبروني أنه يجب عليك مغادرة الصين ، الوضع خطير للغاية، إنها أكبر كارثة في العالم. أجبته من قال ذلك؟ أجابوا أننا نشاهد وسائل الإعلام. أخبرتهم مرارًا وتكرارًا ، كل شيء على مايرام. يجب أن نثق بالله .. يجب أن نثق في الصين ، يمكنهم أن ينتصروا على هذا الفيروس وسبق لهم وان انتصروا في أكثر من موقف.

في الواقع فكرت وفكرت مليا. هناك أكثر من مليار شخص هنا.. ماذا عنهم؟ أساتذتي وزملائي الصينيين وأصدقائي.. سألت نفسي كيف يمكنني أن أترك كل هؤلاء الناس وأذهب .. هل أنا أناني؟ بالطبع لا .. إذا كان هناك خطر قادم يجب أن نواجه الأمر معًا. إذا غادرت الصين بسبب الفيروسات وعندما تكون آمنة سأعود.. كيف يمكنني مقابلة أساتذتي وأصدقائي.. آسف ، لقد غادرت الصين لأنك انت وبلدك كنتم في خطر.

شيء آخر يجعلني أبقى خلال هذا الوقت العصيب وهو أنني أعرف الصين ، قرأت عن الشعب الصيني ، انهم أعظم أمة ، يمكنهم التغلب على الكارثة وغيرها مرارا وتكرارا. وأعلم أيضًا لماذا تظهر معظم وسائل الإعلام هذه الظروف مثل هذه الصورة .. إنهم يشعرون بالغيرة والحسد من الصين لأن الصين تنمو وترتفع.

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أخيرًا ، قررت ألا أغادر #الصين ، حتى لو أرسلت بلدي طائرات لنقلنا. أنا أحب الشعب الصيني. أحب مشرفي، أحب زملائي في الدراسة، أحب أصدقائي الصينيين. أسأل الله كل يوم أن يباركهم. رحمة للموتى ، الشفاء للمرضى ، والسلامة للجميع.

عامر الضبياني

طالب دكتوراه في جامعة شاندونغ نورمال