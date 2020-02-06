شاهد .. مهرجان حاشد في المخا يشيد بدور الإمارات والتحالف والقوات المشتركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

نظمت السلطة المحلية في مديرية المخا بمحافظة الحديدة، اليوم الخميس، مهرجان حاشد لإبراز الدور الإنساني للهلال الأحمر الإماراتي وتكريم القوات المشتركة والتحالف العربي نظير جهودهم في تحرير المديرية وتطبيع الأوضاع الأمنية فيها. وفي المهرجان، أكد مدير عام مديرية المخا عبدالرحيم الفتيح، أن مديرية المخا عروس الساحل الغربي " لا تزال في بداية أحلامها وبكورها" .. منوهابتظافر المؤسسة العسكرية والجهات الداعمة مع خطط السلطة المحلية تستعيد المخا انفاسها إلى جانب الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية عبر ذراعها الإنساني المتمثل في الهلال الأحمر . وشدد على أن شددا المخا ترفض التوقف عن تحقيق الحلم كما رفضت التغييب والتهميش".



وخلال المهرجان قدم مدير عام المديرية دروع عرفان تذكارية لكل من: قيادة التحالف العربي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وقيادة المقاومة الوطنية وقيادة ألوية العمالقة وقيادة الشرطة العسكرية ودرعا لوزير الدفاع السابق، هيثم قاسم. فيما ألقى ممثل الهلال الاحمر الاماراتي في الساحل الغربي عبدالله الحبيشي كلمة عبر فيها عن سعادته ل" وجود الدولة بمختلف اركانها المحلية والعسكرية والأمنية". وقال الحبيشي " نحن نعلم والجميع يعلم أنه في السنوات الماضية كان هناك غياب للدولة وللسطلة مما ادى إلى الكثير من القصور، وأمام ما خلفته الحرب سعى الهلال الأحمر الإماراتي ومنذ الوهلة الأولى مواكبة مع عمليات التحرير في الساحل الغربي الى توفير المشاريع الخدمية والاستراتجية في مختلف المدريات المحررة". وأضاف قائلاً: " على متسوى الشريط الساحلي عمل الهلال ألاحمر الإماراتي في مختلف المجالات التعليمية والقطاع السمكي والكهرباء والإغاثة، فقد عمل ضمن هذه المشاريع على ترميم وتأثيث 36 مدرسة في مختلف المديريات كذلك عمل على انشاء وتأهيل 24 مركز انزال سمكي إضافة إلى 14 مشروع مياه وتقديم مئات الالاف من السلل الغذائية في المناطق المحررة بالساحل الغربي". وتابع " كم يسعدني ان ارى عشرات السيارات الفرشنل تتزاحم على خط الساحل الغربي تحمل أسماء رنانة لمنظمات محلية ودولية ولكن يؤسفني عندما اتلقى والاحظ عشرات نداءات الاستغاثة من المواطنين في الساحل الغربي ولهذا السبب نحن بصفتنا في الهلال الاحمر نناشد المعنيين ونناشد الاخوة في السلطة المحلية لوضع حلول لهذه الظاهرة ونحن أول من نمتثل لهم بمتابعة برامجنا وتقديم كل أعمالنا".

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