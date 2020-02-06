شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحمد علي يلتقي السفير الفرنسي والملحق العسكري لدى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 التقى السفير، أحمد علي عبدالله صالح، اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو والملحق العسكري الفرنسي، وبحث معهما التطورات على الساحة اليمنية والمساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب في اليمن.

Advertisements وبحسب مواقع إخبارية محسوبة على حزب المؤتمر، فقد تطرق اللقاء، إلى نتائج المحادثات التي أجراها سفراء الاتحاد الأوروبي في صنعاء قبل أسبوعين. وأكد السفير أحمد علي عبدالله صالح على ضرورة الإسراع في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني. من جانبه أكد السفير الفرنسي كريستيان تيستو دعم بلاده للحل السياسي للأزمة اليمنية.

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