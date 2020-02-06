شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري يهاجم حزب الإصلاح ووزيري الداخلية والنقل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 شن الخبير العسكري خلفان الكعبي، هجوماً لاذعاً على حزب التجمع اليمني للإصلاح والوزيران أحمد الميسري وصالح الجبواني .

وقال الكعبي في تغريدة على تويتر "سفهاء الإصلاح ومن ينسبون أنفسهم للشرعية يحاولوا تزوير دور الإمارات ورجالها وهم صغار وأقزام, أرضهم حررها رجال الجنوب والتحالف" واضاف "الجبواني والميسري لولا أننا أوصلناهم مطار عدن أغسطس الماضي لكان رجال الجنوب سحلوهم ولا أعتقد أنهما ينكران ذلك" .. مؤكداً أن حملات من وصفهم بالخونة سترتد عليهم .

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