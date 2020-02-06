مجلي : الجيش الوطني أصبح في موقع الهجوم لا الدفاع وسيفتح جبهات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

الخليج 365 - وكالات

قال الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني، العميد عبده مجلي، ان الجيش أصبح في موقع الهجوم على الدفاع، وأنه سيفتح جبهات جديدة ضد ميليشيات الحوثي، بهدف الحسم العسكري، وإنهاء التمرد في البلاد، إضافة إلى إشعال كل الجبهات القتالية.



وأشار إلى تحقيق تقدم متواصل ضد الميليشيات الحوثية في جبهات نهم شرق صنعاء ومحافظة الجوف وصرواح والبيضاء وتعز والضالع، لافتاً إلى أن قوات الجيش أفشلت أي اختراق للميليشيات على مختلف الجبهات القتالية، وأصبحت في موقع الهجوم لا الدفاع.

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ولفت إلى أن الجيش استعاد زمام المبادرة والمباغتة في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء، وتحول من الدفاع إلى الهجوم، وكشف عن تحرير مواقع استراتيجية منها مرتفع "قرن عيقب" المحاذي لجبال يام، الذي يقطع أهم خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في نهم، بعد معارك شرسة أسفرت عن سقوط عدد كبير من عناصر الميليشيات ما بين قتيل وجريح.

وأضاف أن "الجيش يعرف ويدرك جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء لتحريرها من الميليشيات الحوثية، التي تقوم بإجبار الشباب في مناطق سيطرتها ودفعهم إلى محارق الموت لتنفيذ مشاريعها التدميرية"، بحسب حديث أدلى به لصحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم الجيش اليمني.

وقال: "إن قوات الجيش حققت انتصارات وتقدمات في جبهة المتون، وتمكنت من سحق التسللات في منطقة الجروب بالجوف"، مؤكداً أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت آليات وتعزيزات ومخزناً للذخائر والأسلحة تابعة للميليشيات في جبل حام بمديرية المتون تزامناً مع تقدم الجيش في الجبهة محرراً مواقع جديدة.

وأضاف العميد مجلي: "قوات الجيش سيطرت على مواقع مهمة في جبهات المخدرة والضيق، وهيلان والمشجح التابعة لمديرية صرواح، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية تزامناً مع ضربات مركزة لمقاتلات التحالف على تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة.