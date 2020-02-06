إجتماع ثنائي يجمع الفريق الحكومي والأممي للجنة إعادة الإنتشار بالعاصمة عدن 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

الحديدة - الخليج 365

عقد صباح اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن الفريق الحكومي في لجنة إعادة الإنتشار بالحديدة برئاسة اللواء محمد عيضة اجتماعاً ثنائيا مع رئيس اللجنة رئيس بعثة الأمم المتحدة بالحديدة الجنرال ابهجيت جوها وذلك لمناقشة العديد من الأمور.

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ناقش الفريق الحكومي الخروقات الحوثية المستمرة وقام بتسليم الجنرال جوها قائمة بالخروقات الحوثية وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار في مدينة ومحافظة الحديدة بالإضافة لقائمة الاستحداثات التي قامت بها المليشيات الحوثية والمطالبة بنزول لجنة ثلاثية للنظر فيها وازالتها.

كما تم تقييم عمل اللجنة بعد عام من تشكيلها التي ابتعدت عن مهامها التي انيطت بها بموجب اتفاق استوكهولم واهمها فتح الممرات الإنسانية وإعادة إنتشار القوات ونزع الألغام والحواجز العسكرية.

وقد شهد الإجتماع أيضاً تقييم عمل مكتب بعثة الأمم المتحدة في الحديدة على مدى عام مطالبين الأمم المتحدة بنقل مقر عملها الى منطقة محايدة.