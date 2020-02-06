الحوثيون يستهدفون الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الإجرامية الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة مستخدمة الأسلحة المتوسطة والرشاشة.

Advertisements وقالت مصادر محلية في حيس، إن عناصر مليشيات الحوثي إستهدفت منازل المواطنين في أطراف المدينة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 بشكل مستمر منذ ساعات الظهيرة. وأضافت المصادر، أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب الأحياء المكتضة بالسكان خلقت حالة من الهلع والذعر في صفوف المدنيين لا سيما النساء والأطفال. ويأتي إستهداف الأحياء السكنية من قبل مليشيات الإجرام الحوثية بعد تلقيها خسائر فادحة وسقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصرها يوم أمس خلال محاولات تسلل نفذتها المليشيات ولكن أبطال القوات المشتركة كانو لها بالمرصاد ولقنوها دروسا قاسية.

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