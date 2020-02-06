بالصور.. ورشة تدريبية بالمهرة حول مشروع الحماية المرتبط بالنوع الاجتماعي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

المهرة - الخليج 365

نظمت منظمة CSSW YEMEN اليوم الخميس، بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، ورشة تدريبية للجهات الحكومية وشركاء العمل الإنساني، بعنوان "نحو تكامل العمل الإنساني وحصول المساعدة متعددة القطاعات وتحديد مسارات الاحالة" في إطار برنامج المساحة الآمنة للنساء والفتيات ضمن مشروع الحماية المرتبط بالنوع الاجتماعي الذي يموله صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).



وقال منسق مشروع المساحة الآمنة بالمهرة، سيف عبد السلام فرحان، إن المشروع الذي يستمر لمدة سنة، يأتي لدعم الناجيات من العنف وإدارة حالتهن في التدريب والتأهيل وتقديم المساعدات النقدية والاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية.

وأشار إلى أن الورشة التي استهدفت الجهات الحكومية وشركاء العمل الإنساني بمحافظة المهرة، تهدف من أجل تحديد مسار الإحالة وتكامل العمل الإنساني، وإعطاء شرح تعريفي حول المشروع.

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من جانبه، أوضح أمين عام CSSW YEMEN بمحافظة المهرة، أبوبكر سالم بن بريك، أن مشروع الحماية المرتبط بالنوع الاجتماعي، ينفذ في ست محافظات يمنية بينها المهرة.

وذكر أن الورشة تعريفية لمشروع المساحة الآمنة للنساء والفتيات، وتهدف إلى التشبيك مع الجهات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بما يساهم في انجاح المشروع.

وقدم فريق المساحة الأمنة للنساء والفتيات بمحافظة المهرة، ضمن مشروع الحماية المرتبط بالنوع الاجتماعي، تعريفا شاملا حول البرنامج والخدمات والأهداف التي يسعى لتحقيقها.

كما ناقشت الورشة العنف القائم على النوع الاجتماعي وإدارة الحالة.

وتخلل الورشة مداخلات ومناقشات ومقترحات قدمها المشاركون في الورشة من الجهات الحكومية وشركاء العمل الاجتماعي.