شكرا لمتابعة خبر عن مقاتلات التحالف : تدك أوكار الحوثيين في العاصمة صنعاء وتدمر تعزيزاتهم وقوات الجيش تستدرجهم الى ”كمين محكم“ والعشرات قتلى وجرحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجيش الوطني يعلن بدء اشعال كل الجبهات وفتح جبهات جديدة لحسم المعركة ضد الحوثيين في كل المحافظات انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين في مارب والجوف وتقدم مستمر لقوات الجيش الوطني نحو العاصمة صنعاء شاهدبالفيديو : اللواء أمين العكيمي يوجة رسالة تحذير للحوثيين .. ويكشف حقيقة تقدمهم في الجوف ومخطط اسقاط المحافظة ويتوعد عبدالملك بهذا الامر في مختلف الجبهات شاهد بالفيديو : ثلاث جبهات تشتعل بشكل عنيف في الجوف ومعارك مستمرة حتي الحظة تكبد الحوثيين خسائر وهزائم كبيرة ومتتالية (تفاصيل ومستجدات طارية)

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