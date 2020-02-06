شاهد.. بعد التحرش الجماعي.. لن تصدق ما فعله شباب سعوديون بعدد من المنقبات في إحدى الفعاليات أمام الجماهير وأثار غضب الملايين (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي -

#تحرش_موسم_حايل

مجموعة جالسه تتفنن بالتحرش وأساليبه اثنين يرشون عليهم واثنين يلصقون اجسامهم فيهم والباقين يتنمرون واللي يكملها ويصور!!!!!!!!

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والله قمة القذارة الوضع زاد عنه وماينسكت عنه ...

بنات بكامل حجابهم وفي حالهم و يتحرشون فيهم ويهينوهم بدون سبب!

#تحرش_موسم_حايل



مجموعة جالسه تتفنن بالتحرش وأساليبه اثنين يرشون عليهم واثنين يلصقون اجسامهم فيهم والباقين يتنمرون واللي يكملها ويصور!!!!!!!!



والله قمة القذارة الوضع زاد عنه وماينسكت عنه ...



بنات بكامل حجابهم وفي حالهم و يتحرشون فيهم ويهينوهم بدون سبب!pic.twitter.com/cx5xd7XghM — ٍ (@S0srr) December 26, 2019

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