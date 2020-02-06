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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصاعد اختطاف المواطنين بمحافظة إب بتوجيهات قيادي حوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
إب - الخليج 365
تصاعدت عمليات اختطاف المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن، بأوامر قيادات حوثية وسط انتهاكات يومية تمارسها المليشيا على المواطنين.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اختطفت عدد من المواطنين من أبناء مديرية جبلة واقتادتهم إلى سجون المليشيا بإدارة البحث الجنائي.
وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي أشرف المتوكل والمعين من قبل المليشيا وكيلا لمحافظة إب وجه مسلحيه بخطف عدد من المواطنين الذين كانوا على متن سيارة في جولة العدين بالقرب من منزل القيادي المتوكل، أثناء سفرهم إلى محافظة حضرموت شرق اليمن بحثا عن مصدر رزق يعولون به أسرهم، بعد أن تردت أوضاعهم المعيشية والإقتصادية بفعل الانقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.
وأكدت المصادر إختفاء المواطنين عقب عملية الإختطاف ومنع أسرهم من التواصل معهم أو الإفراج عنهم ويجري تلفيق عدد من التهم بحقهم من قبل القيادي الحوثي المتوكل.
يذكر أن القيادي الحوثي المتوكل يمارس انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة بعدد من مديريات محافظة إب وله سجل حافل بالفساد والنهب والبلطجة وقام ببيع مادة الغاز المنزلي في السوق السوداء خلال السنوات الماضية وصادر الكثير من مادة الغاز الخاصة بالمواطنين، ونهب سيارات وممتلكات مواطنين بمدينة الحديدة في 2018م.
ومارس المتوكل عمليات بيع لذخائر وأسلحة بشكل لافت خلال السنوات الماضية وقام بنهب عدد من العقارات والأراضي بمحافظة إب، فيما قام بشراء عقارات في صنعاء بإسم أحد أقاربه، واكتسب أموال طائلة جناها بحكم موقعه القيادي وبقوة السلاح منذ سيطرة المليشيا على المحافظة.
ويمارس المتوكل ضغوط كبيرة على المنظمات الإنسانية والإغاثية ويجبرها على إعطائه مبالغ مالية مقابل السماح للمنظمات بالعمل فيما يجبر المنظمات لتوزيع المساعدات بمعرفته وإطلاعه عليها وإدخال أسماء مسلحي المليشيا أو الموالين لها ضمن كشوفات المساعدات وحرمان المناوئين للمليشيا منها.
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