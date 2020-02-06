بالأسماء.. تزايد أعداد القتلى من أبناء إب بصفوف الحوثيين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

إب - الخليج 365

تزايد أعداد القتلى من أبناء محافظة إب، وسط اليمن، الذين يشاركون في صفوف مليشيا الحوثي بجبهات القتال.



وفي التفاصيل، قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية من أبناء محافظة إب بنيران القوات الحكومية بجبهات نهم والجوف.

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وأكدت مصادر محلية مصرع أكثر من 8 من عناصر المليشيا من عدد من مديريات إب تم نقلهم إلى جبهات القتال الأيام القليلة الماضية ولقوا حتفهم بنيران قوات الجيش.

وبحسب المصادر فإن من بين قتلى المليشيا إبراهيم ناصر الحميري من أبناء مديرية ذي السفال جنوب إب، وبشير محمد الربوعي من أبناء مديرية العدين غرب إب، و حسن علي السمعولي من أبناء مديرية حبيش شمال إب، ورياض سعيد الحشئي من أبناء مديرية السبرة جنوب شرق إب و"أمين احمد محمد يحي النهاري" من أبناء عزلة بني علي بمديرية حزم العدين غرب إب، وسلطان حمود النعماني من أبناء مديرية حبيش وعبدالله مرشد الهبوب من أبناء مديرية مذيخرة.

ويأتي مصرع عناصر المليشيا بالتزامن مع تشيع المليشيا يوم الثلاثاء لعدد من عناصرها بمحافظات صعدة وذمار وصنعاء.

ومن بين صرعى المليشيا الحوثية، الذين تم تشيعهم الثلاثاء عدنان عباس الظهره بمديرية وصاب العالي ذمار، وضاح علي معروف بمديرية وصاب العالي ذمار، ويحيى عبدالله المشراق بمديرية وصاب العالي، و خالد عدنان العويري بمديرية سحار صعدة، ومحمد علي الأشول بمديرية عيال سريح صعدة، ومصطفى علي حلوه بمديرية حيدان صعدة، وأحمد محمد الخولاني صنعاء ، وإبراهيم حسين المهدي صنعاء، وعبدالله سالم كداف صنعاء، وعيسى عارف الحداد صنعاء.