الجوف.. خسائر بشرية ومادية بصفوف الحوثيين بنيران القوات الحكومية ومقاتلات التحالف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

الجوف - الخليج 365

تكبّدت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الخميس، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران القوات الحكومية وبغارات مركزة لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات متفرّقة بمحافظة الجوف.

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وأكد مصدر عسكري وفق ما نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن العديد من عناصر المليشيات الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح على يد أفراد القوات الحكومية في جبهات الغيل وحام، إلى جانب تدمير آليات ومعدات قتالية.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف استهدف بخمس غارات تجمعات بشرية وآليات للمليشيات في جبهتي الغيل وحام، صباح اليوم، وأسفرت الغارات عن تدمير ثلاث مدرعات وأطقم عسكرية تحمل تعزيزات للمليشيات ومقتل جميع من كانوا عليها.

إلى ذلك، أفشل أفراد القوات الحكومية محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي الانقلابية من جهة جبال الجرشب بمديرية نهم، وألحقوا بهم خسائر في العتاد والأرواح، فيما استهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات تعزيزات بشرية للمليشيات بذات الجبهة وأدت لتدميرها بالكامل.