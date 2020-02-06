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القديمي يطلع مسؤول هولندي على جرائم المليشيات في الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

القديمي يطلع مسؤول هولندي على جرائم المليشيات في الحديدة

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متابعات_الخليج 365

أطلع وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، سكرتير اول في السفارة الهولندية لدى اليمن، د. جيحون أوستوار، على جرائم ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق أبناء محافظة الحديدة .

وقال القديمي في تغريدات له بتويتر، أنه أطلع المسؤول الهولندي على الوضع المأساوي الذي يعاني منه ابناء محافظة الحديدة من اتفاق استوكهولم واستغلال مليشيات الحوثي الانقلابية لهذا الاتفاق وقيامها بقتل واعتقال وتهجير المواطنين

وأضاف أنه اشار إلى قيام الميليشيات بحفر الخنادق وتدمير البنى التحتية والمنشأة الحكومية والمصانع التجارية والمستشفيات واستهداف السفن وتهديد الأمن البحري في الممر الدولي على البحر الأحمر .

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