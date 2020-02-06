سارة اليافعي تدعو إلى إنقاذ شبوة من عبث  الإخوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

دعت الناشطة الحقوقية الجنوبية، سارة اليافعي، إلى إنقاذ شبوة من عبث إخوان اليمن الذين قالت أنهم لا يبرعون إلى بالفتن والإرهاب.

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وقالت اليافعي في تغريدة على تويتر، "لم يبرع الإخوان منذ نشأتهم الا بالفتن والارهاب،لم يقدموا أبدا نموذج للديمقراطية التي تشدقوا بها لهدم الاوطان" .

وأضافت أن الأخوان فشلوا في مصر، وكانوا سبب في سقوط الدولة بيد الحوثي، حيث قالت، : "عام من حكمهم لمصر انتهى بفشل ذريع ونبذهم شعب مصر، تسلقوا الحكم في اليمن،ومارسوا انتهازيتهم،وكانوا احد اسباب سقوط الدولة بيد الحوثي".

وأختتمت تغريدتها بالقول "واذا لم ننقذ شبوة من عبثهم سيبيعوها للحوثي".