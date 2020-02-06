اخبار الخليج / اخبار اليمن

سارة اليافعي تدعو إلى إنقاذ شبوة من عبث  الإخوان

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سارة اليافعي تدعو إلى إنقاذ شبوة من عبث  الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

سارة اليافعي تدعو إلى إنقاذ شبوة من عبث  الإخوان

متابعات_الخليج 365

دعت الناشطة الحقوقية الجنوبية، سارة اليافعي، إلى إنقاذ شبوة من عبث إخوان اليمن الذين قالت أنهم لا يبرعون إلى بالفتن والإرهاب.

Advertisements

وقالت اليافعي في تغريدة على تويتر، "لم يبرع الإخوان منذ نشأتهم الا بالفتن والارهاب،لم يقدموا أبدا نموذج للديمقراطية التي تشدقوا بها لهدم الاوطان" .

وأضافت أن الأخوان فشلوا في مصر، وكانوا سبب في سقوط الدولة بيد الحوثي، حيث قالت، : "عام من حكمهم لمصر انتهى بفشل ذريع ونبذهم شعب مصر، تسلقوا الحكم في اليمن،ومارسوا انتهازيتهم،وكانوا احد اسباب سقوط الدولة بيد الحوثي".

وأختتمت تغريدتها بالقول "واذا لم ننقذ شبوة من عبثهم سيبيعوها للحوثي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سارة اليافعي تدعو إلى إنقاذ شبوة من عبث  الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا