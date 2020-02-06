انتقالي الضالع يدين جريمة إغتيال المواطن عبدالرقيب قزيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أدانت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع جريمة اغتيال المواطن عبدالرقيب قزيع الضبيات (موظف في الغرفه التجاريه الضالع) .

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وجاء في بيان صادر عن القيادة المحلية انها تعمل بكافة السبل وتبذل الجهود الجبارة لاستتباب حالة الامن والاستقرار بالتنسيق مع ادارة امن محافظة الضالع وبقية الجهات الامنية والعسكرية في المحافظة .. معربة عن إستغرابها بأنه وبعد تحسن نسبي يتفاجا الجميع بتعرض المواطن عبدالرقيب قزيع الضبيات لجريمة اغتيال اودت بحياته من قبل مجهولين نفذوا جريمتهم النكراء صباح اليوم الخميس 6,فبراير 2020م امام كلية المجتمع بمدينة الضالع ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة .

وعبرت القيادة المحلية عن ادانتها واستنكارها الشديدين ودعت كافة السلطات المحلية والامنية والعسكرية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية والمواطنين الى الوقوف وقفة جمعية جادة ضد هذه الظاهرة الاجرامية التي تخدم اعداء الضالع خاصة والجنوب عامة وتخلق حالات من المشاكل والعداوات والتوترات والانقسامات في المجتمع الضالعي والجنوبي بشكل عام.

كما اهابت القيادة المحلية لانتقالي محافظة الضالع بجهات الاختصاص الامنية والنيابية والقضائيه سرعة ملاحقة الجناه وضبطهم ومحاكمتهم وانزال فيهم اشد العقاب الرادع ليكونوا عبرة للجميع ووضع حد لجرائم القتل الدخيلة على الضالع حتى لا تغدو هذه الجرائم ظاهرة عامه ومتسيده في حياة المجتمع وسبق للقياده المحليه لانتقالي الضالع ان نبهة اكثر من مره من خطورة هذه الظاهره ودعت الجميع الى تظافر الجهود للوقوف ضدها والقضاء عليها وسد ابوابها نهائيا لما لها من تداعيات كارثية ماساوية.