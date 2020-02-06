شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل ستة حوثيين خلال إفشال محاولات تسلل للمليشيا شمال تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 تعز - الخليج 365 أفشلت القوات الحكومية، محاولات تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات محافظة تعز.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية تمكنت من إفشال محاولة تسلل للحوثيين في معسكر الدفاع الجوي، شمال المدينة. كما صدت القوات هجوماً عنيفاً للمليشيا في جبهتي الاربعين وكلابة، وذلك بعد مواجهات عنيفة. وتابعت أسفرت المواجهات عن سقوط ستة من عناصر المليشيا وجرح آخرون.

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