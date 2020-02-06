أمنية تعز تؤكد على ضبط الاختلالات وتدعو الجميع للوقوف لاستكمال عملية التحرير 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

تعز - الخليج 365

أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز في اجتماعها برئاسة نبيل شمسان محافظ المحافظة حشد كل الجهود والامكانيات لدعم وإسناد الجيش الوطني والأجهزة الأمنية لاستكمال عملية التحرير وتثبيت الأمن والإستقرار بالمحافظة.



وفي مستهل اللقاء الذي عقد بحضور وكلاء المحافظة وقادة الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية وممثلين عن السلطة القضائية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الحمودي، دعا المحافظ شمسان كافة أبناء المحافظة وفي مقدمتها الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى نبذ الفرقة والاختلافات الجانبية وتعزيز التلاحم الأخوى والإصطفاف بجانب الجيش الوطني لاستكمال التحرير والانتصار لتعز وقيمها في المدنية والديمقراطية والحرية والتعايش.

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وأكد محافظ المحافظة أن الاجتماع لابد أن يخرج بقرارات عملية لاستكمال عمل اللجان المكلفة بإعداد قوائم بالمطلوبين أمنيا وكشوفات الممتلكات العامة والخاصة المنهوبة وسرعة إخلائها وآلية وضع رؤية شاملة وجذرية لمعالجة قضية الجرحى وكل القضايا والمشاكل التي يعاني منها أبناء المحافظة وفي مقدمتها التنسيق بين قيادة المحور والألوية العسكرية والأجهزة الأمنية لضبط المسلحين المنفلتين مهما كانت وظائفهم ومناصبهم العسكرية والمدنية.

كما استعرض أركان حرب محور تعز العسكري قائد اللواء 170دفاع جوي العميد عبد العزيز المجيدي تقريرا موجزا عن أوضاع الجبهات والمواجهات الدائرة مع المليشيات الحوثية بالإضافة الى تقرير لمدير عام الشرطة بالمحافظة العميد منصور الاكحلي عن سير الأوضاع والجرائم الواقعة وجهود الأجهزة الامنية في ضبط مرتكبيها وملاحقة المخلين بالأمن والإستقرار.

عقب ذلك أقر الاجتماع عدد من القرارات ومنها سرعة وضع آلية طارئة بين قيادة المحور والأجهزة الأمنية لضبط وتسليم المطلوبين أمنيا وقضائيا المنتسبين للألوية العسكرية وفق القوائم المعدة قضائيا لإحالتهم للعدالة وسرعة وضع حد لقضية البسط ونهب الأراضي والممتلكات العامة والخاصة بالتزامن مع وضع خطة قضائية لضبط التوجيهات المخالفة والأوامر المزدوجة والتعدي على درجات التقاضي وتنفيذ الاحكام الصادرة وتعزيز هيبة القضاء وحماية القضاة.

كما تضمنت القرارات تفعيل اللجان الأمنية المصغرة في المديريات ووضع خطة للإنتشار الأمني وتفعيل دور الشرطة العسكرية في تنفيذ الحملات الأمنية وضبط المطلوبين وتشكيل غرفة عمليات مشتركة للتنسيق العسكري والأمني و ترقيم الأطقم العسكرية وضبط حركتها وفق الأوامر العملياتية لقيادة المحور ورفع اليقظة الأمنية لمتابعة وضبط عمليات التهريب من والى المحافظة.