الإنتقالي يسلم جرحى لحج 21 كرسيا كهربائيا بدعم من مؤسسة زايد الخيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

سلمت دائرة الشهداء والجرحى بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، صباح اليوم الخميس، 21 كرسياً كهربائياً لجرحى محافظة لحج، بدعم من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.



وفي مستهل الحفل أكد رئيس دائرة الشهداء والجرحى أسامة محسن بن بريك، أن المجلس الانتقالي سيؤدي واجبه الوطني تجاه الجرحى الأبطال الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل قضية الجنوب".

وأشار بن بريك إلى أن المرحلة الأولى من توزيع الكراسي الكهربائية لجرحى الحرب ستشمل كل محافظات الجنوب عبر توزيع 100 كرسي كهربائي ستساعد الجرحى وذوي الهمم على الحركة .

وشكر بن بريك مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية التي قدمت هذا الدعم على الاهتمام بالجرحى، مثمناً الدور الكبير الذي يقدمه مسئولو المؤسسة ممثلة بالأستاذ فايز الكثيري المدير الإقليمي للمؤسسة .

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بدورة رحب المحامي رمزي الشعيبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج بفريق دائرة الشهداء و الجرحى الذي حضر إلى محافظة لحج لتقديم هذا الدعم للجرحى الذين قدموا الكثير من التضحيات دفاعاً عن الجنوب .

وأضاف الشعيبي قائلاً:" أن هذه اللفتة الإنسانية من قبل مؤسسة الشيخ زايد ليست بالأولى فقد قدم أبناء زايد الكثير للجنوب ووقفوا الى جانب شعبنا الجنوبي في الوقت الذي تخلت الحكومة عن واجباتها اتجاه الشعب" .

وألقى أحد الجرحى كلمة بالنيابة عن زملائه شكر فيها قيادة المجلس الانتقالي ودولة الإمارات العربية ممثلة بمؤسسة زايد على تقديمهم هذا الدعم للجرحى و التخفيف من معاناتهم .

وقدمت القيادة المحلية لانتقالي لحج شهادات تقديرية للجرحى تكريما وعرفاناً للدور البطولي الذي قدمه الجرحى في سبيل تحقيق استعادة الدولة الجنوبية و الدفاع عن قضية شعب الجنوب .

وفي ذات السياق زار فريق دائرة الشهداء و الجرحى مستشفى ابن خلدون للإطلاع على أحوال الجرحى فيها وتم تقديم كراسي كهربائية للجريحين جعفر محمد دهيس وشريف فضل عبدالله.

هذا وكرمت قيادة انتقالي لحج دائرة الشهداء و الجرحى و مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الإنسانية للدور الذي تقدمه للمساهمة في تخفيف معاناة الجرحى .