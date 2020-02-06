اليمن تبحث مع المجر إمكانية تأهيل مستشفى الصداقة في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في بودابست السفير أحمد ناجي ،اليوم، مع سكرتير الدولة للشؤون الدولية بوزارة الموارد البشرية المجرية الدكتور زولتان بوريتس ، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين.

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وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد اعرب السفير ناجي عن تطلعه لامكانية إعادة تأهيل مستشفى الصداقة المجري (مستشفى صلاح الدين) في مدينة عدن والذي يعد رمزا لمتانة العلاقات بين البلدين.

كما أعرب السفير ناجي عن تطلع اليمن إلى مساهمة المجر في جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية والاستفادة من الخبرات المجرية في مرحلة إعادة الاعمار والتنمية.

من جانبه اكد المسؤول المجري على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين..مبدياً استعداد وزارته دراسة الأفكار اليمنية المقدمة حول مجالات التعاون والدعم الممكن والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم المتاح لليمن.