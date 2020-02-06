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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صغير بن عزيز يوجه نصيحة إلى كل أب وأم في مناطق الميلشيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
وجه رئيس العمليات المشتركة في الجيش الوطني اللواء “صغير حمود بن عزيز”، نصيحة إلى كل أب وأم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية .
وقال بن عزيز في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365) : نصيحه لله إلى كل آب وكل أم حافظو على فلذات اكبادكم لاتلقو بهم إلى التهلكة من أجل الحوثي وسلالته وخدمة مشروع ملالي إيران في اليمن والمنطقه .
وأضاف "والله لن يمر مشروع إيران التدميري للدين والأوطان مادام الدم يجري في عروقنا وعرق كل يمني وعربي حر" .
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