شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صغير بن عزيز يوجه نصيحة إلى كل أب وأم في مناطق الميلشيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

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وجه رئيس العمليات المشتركة في الجيش الوطني اللواء “صغير حمود بن عزيز”، نصيحة إلى كل أب وأم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية .



وقال بن عزيز في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365) : نصيحه لله إلى كل آب وكل أم حافظو على فلذات اكبادكم لاتلقو بهم إلى التهلكة من أجل الحوثي وسلالته وخدمة مشروع ملالي إيران في اليمن والمنطقه .

وأضاف "والله لن يمر مشروع إيران التدميري للدين والأوطان مادام الدم يجري في عروقنا وعرق كل يمني وعربي حر" .