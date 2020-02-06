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صغير بن عزيز يوجه نصيحة إلى كل أب وأم في مناطق الميلشيات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

صغير بن عزيز يوجه نصيحة إلى كل أب وأم في مناطق الميلشيات

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متابعات_الخليج 365

وجه رئيس العمليات المشتركة في الجيش الوطني اللواء “صغير حمود بن عزيز”، نصيحة إلى كل أب وأم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقال بن عزيز في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365) : نصيحه لله إلى كل آب وكل أم حافظو على فلذات اكبادكم لاتلقو بهم إلى التهلكة من أجل الحوثي وسلالته وخدمة مشروع ملالي إيران في اليمن والمنطقه .

وأضاف "والله لن يمر مشروع إيران التدميري للدين والأوطان مادام الدم يجري في عروقنا وعرق كل يمني وعربي حر" .

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