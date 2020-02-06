المشتركة تأسر قيادياً حوثياً بالحديدة وتكبد المليشيات خسائر فادحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
الحديدة - الخليج 365
كبدت القوات المشتركة مليشيات الحوثي الارهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح وتمكنت من أسر قيادي حوثي بارز في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
وقالت مصادر ميدانية، إن القوات المشتركة تمكنت من كسر سلسلة هجمات لمليشيات الحوثي الارهابية، بعد أشتباكات عنيفة خاضها الابطال مع عناصر الحوثي التي سقط منها عشرات القتلى والجرحى في مختلف مناطق محافظة الحديدة.
واكدت المصادر ان القوات المشتركة أسرت قيادي حوثي عند محاولته الهجوم على مواقعها في مديرية التحيتا جنوب محافطة الحديدة .
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