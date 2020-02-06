شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تأسر قيادياً حوثياً بالحديدة وتكبد المليشيات خسائر فادحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

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كبدت القوات المشتركة مليشيات الحوثي الارهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح وتمكنت من أسر قيادي حوثي بارز في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.



وقالت مصادر ميدانية، إن القوات المشتركة تمكنت من كسر سلسلة هجمات لمليشيات الحوثي الارهابية، بعد أشتباكات عنيفة خاضها الابطال مع عناصر الحوثي التي سقط منها عشرات القتلى والجرحى في مختلف مناطق محافظة الحديدة.

واكدت المصادر ان القوات المشتركة أسرت قيادي حوثي عند محاولته الهجوم على مواقعها في مديرية التحيتا جنوب محافطة الحديدة .