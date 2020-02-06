المشتركة تتقدم في البرح وسقوط عشرات القتلى من الحوثيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 Advertisements تعز - الخليج 365 تقدمت القوات المشتركة بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشيات الحوثي في جبهة البرح غرب محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية، إن القوات تقدمت الى موقعي الفقاسة وجبل الرويقن في منطقة البرح غرب محافظة تعز. وأضافت المصادر أن العشرات من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف المليشيات الحوثية وهرب من تمكن من الفرار من موقعي الفقاسة والرقين في البرح.

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