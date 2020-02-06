شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول 13 جثة و55 جريحا إلى مستشفيات الحديدة من عناصر الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 Advertisements الحديدة - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بوصول 13 جثة و55 جريحا إلى مستشفيات الحديدة من عناصر مليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية.

وأضافت المصادر، أن مستشفيات الحديدة استقبلت 13 جثة و55 جريح من عناصر مليشيات الحوثي لقيو مصرعهم أثناء محاولات تسلل انتحارية نفذتها مليشيات الحوثي في جبهات الجاح والتحيتا والجبلية والفازة والدريهمي جنوب الحديدة. وأكدت المصادر أن هذه احصائية اولية لخسائر الحوثيين وأن مئات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات لقيوا مصرعهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول 13 جثة و55 جريحا إلى مستشفيات الحديدة من عناصر الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.