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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر لـ"اليمن العربي": الإخواني الحسني جندته المخابرات القطرية للأعمال الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
الخليج 365 - علي كامل
كشفت مصادر مطلعة، بأن المخابرات القطرية جندت القيادي الإخواني عادل الحسني لارتكاب أعمال إرهابية باليمن.
وأضافت المصادر لمراسل "الخليج 365"، أن القيادي الإخواني يتبع تنظيم القاعدة ويتزعم التنظيم الإرهابي في الجنوب.
وأشارت المصادر إلى أنه" تم أسره من قبل القوات الجنوبية في معركة مع تنظيم القاعدة وتم التحقيق معه من قبل قوات التحالف وسجنه وتدخلت قطر ودفعت مبلغ 5 مليون دولار للإفراج عنه أو تهريبه من السجن في عدن".
وكانت قيادات إخوانية في الشرعية هي الرأس المدبر لتهريبه من السجن إذا عجز القضاء عن الإفراج عنه.
وحسب وثائق سرية المسربة من إحدى السفارات القطرية فإن القيادي الإخواني تم تجنيده لصالح قطر.
وبالفعل استطاع حزب الإصلاح الإخواني وقيادات إخوانية نفذت المهمة واستلموا المكافأة.
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