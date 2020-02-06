صحيفة: الإنسان الإماراتي هو أساس التنمية في الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

أكدت صحيفة خليجية، أن السياسات الحكومية وضعت دائماً المواطن في مقدمة أولوياتها، كما تؤكد القيادة الرشيدة في المناسبات كافة، أن الإنسان الإماراتي هو أساس التنمية في الدولة، وتسعى إلى توفير أرقى مستويات الخدمات التي تضمن للمواطن وأسرته أفضل الظروف المعيشية ليتمكن من الاستقرار والإنجاز.

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وقالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" تأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بإعفاء 429 متقاعداً من القروض السكنية، في صلب تلك السياسات الحريصة على متابعة شؤون المواطن، وعلى الأخص الفئات المجتمعية التي يمكن أن يتأثر مستواها المعيشي بسبب وجود التزامات مالية عليها، لا سيما المتقاعدين الذين استهدفهم القرار.

وذكرت أن فلسفة تأمين المسكن للمواطن، تقوم على مبدأ تحقيق الاستقرار الأسري، لذلك يأتي هذا القرار لمواجهة أي مؤثرات، وتحديداً المالية على استقرار الأسرة المواطنة، وهو ما لمسه المستفيدون من قرار القيادة التي لم تدخر جهداً في سبيل تحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين.

وأكدت في ختام افتتاحيتها أن هذا القرار سيرفع عن كاهل المستفيدين من المتقاعدين وورثة المتوفين، التزامات يمكن أن يتم توظيفها في مسار آخر، يحافظ على مستوى معيشة الأسر وأفرادها، في ظل توافر منظومة مميزة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية تستهدف بناء المواطن وتمكينه من المساهمة بشكل فاعل في المسيرة التنموية التي تقودها الدولة نحو المستقبل.