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صنعاء - ياسمين الخيامي - عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويطيح بمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني من منصبه ويصفه بالمحتال والفاسد وقليل الحياء

شن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي حملة شعواء ضد محافظ حضرموت ووصفه بالفاسد والمحتال.

وقال الزبيدي ابناء حضرموت بحاجة الى كل مساعدة وعون ومحافظها المحترم لا يفطكر الا بانفاق الملايين على مسرح لن يذهب اليه احد ولن يقدم او يؤخر .

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عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويطيح بمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني من منصبه ويصفه بالمحتال والفاسد وقليل الحياء

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جاء ذلك عقب ان افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، مسرح حضرموت الوطني بمواصفات وأجهزة حديثة ومتطورة بكلفة 195 مليون ريال يمني بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

وأزاح المحافظ الستار عن خشبة المسرح تدشيناً بالإفتتاح وبدء استقبال الأعمال المسرحية بالمحافظة. وأكد المحافظ أهمية افتتاح المسرح الذي يعد حجر الزاوية في النهوض بنذاط المسرح عقب سنوات من الغياب وإعادة الروح للأعمال المسرحية التي تميزت بها حضرموت والتي تمتلك إرثاً كبيرا وتاريخا ناصعا في المسرح.

وأشار المحافظ إلى أهمية المسرح في تشكيل الوعي والمساهمة في التوعية وملامسة قضايا المجتمع، مؤكداً أن هذا المشروع يعد منجزاً إبداعياً جديداً في القطاع الثقافي سعت السلطة المحلية بالمحافظة بأن يكون على مستوى عالٍ من التجهيز والتقنية ليسهم في تنشيط الواقع الثقافي.

وتم عقب ذلك عرض فيلم تعريفي على شاشة المسرح عن مراحل إنشاء المسرح التي استغرقت عاماً كاملاً برعاية ومتابعة دائمة من محافظ حضرموت. ويستوعب المسرح 300 شخص وخصص لإستقبال الأعمال والمهرجانات المسرحية والاحتفالات الرسمية، ويتكون من طابقين، وتم تزويده بأجهزة حديثة وشاشة عرض عملاقة. كما جرى عرض فقرات فرائحية بالمناسبة. حضر الافتتاح وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت خالد احمد القحوم، ومدير عام ديوان المحافظة مصطفى شيبان بن اسحاق، ومدير عام مديرية مدينة المكلا حسين هاشم الحامد، ومدير عام مكتب المحافظ ناصر القرزي، وعدد من المسؤولين والمثقفين والفنانين.

