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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..فضيحة مدوية للرئيس هادي والجنرال الاحمر، والخبر ينزل كالصاعقة على رؤوس الجميع..والملك سلمان وولي عهده وحتى عبد الملك الحوثي غير مصدقين حدوث ذلك

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان..فضيحة مدوية للرئيس هادي والجنرال الاحمر، والخبر ينزل كالصاعقة على رؤوس الجميع..والملك سلمان وولي عهده وحتى عبد الملك الحوثي غير مصدقين حدوث ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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