شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 6 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

الشاعري: الضَالع ليست نَهْم ورجالنا لا يغادرون مواقعهم الا شهداءhttps://www.elyamnelaraby.com/457391/ مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في المتون والغيل بالجوفhttps://www.elyamnelaraby.com/457393/ عملية استهداف نوعية للجيش تدمر مخزن أسلحة وذخائر للمليشيا في صعدةhttps://www.elyamnelaraby.com/457395/ بحث التعاون البرلماني بين اليمن وروسيا الاتحاديةhttps://www.elyamnelaraby.com/457397/ عاجل.. التحالف يُسقط "مُسيَّرة" حوثية في المخا غربي تعزhttps://www.elyamnelaraby.com/457408/ Advertisements البحسني يصدر قرارين بتكليف مدير لمكتبه وعميد لكلية المجتمعhttps://www.elyamnelaraby.com/457415/ البحسني يبحث مع وفد من الصليب الأحمر خطط العام الجديد في القطاع الصحي بحضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/457418/ "البحسني" يتفقد أعمال الترميم بفرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمكلاhttps://www.elyamnelaraby.com/457421/ بن مبارك يشارك في مؤتمر السلم والأمن في الشرق الأوسط بالبرازيل https://www.elyamnelaraby.com/457430/ البحسني يفتتح مسرح حضرموت الوطني بالمكلا بكلفة 195 مليون ريالhttps://www.elyamnelaraby.com/457431/

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