شكرا لمتابعة خبر عن شاهد الامير السعودي الذي كشف عن مصير جثة الصحفي ’جمال خاشقجي ويصعق الجميع بهذا القرار الصادم تعرف عليه!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهدبالفيديو : اللواء أمين العكيمي يوجة رسالة تحذير للحوثيين .. ويكشف حقيقة تقدمهم في الجوف ومخطط اسقاط المحافظة ويتوعد عبدالملك بهذا الامر في مختلف الجبهات شاهد بالفيديو : ثلاث جبهات تشتعل بشكل عنيف في الجوف ومعارك مستمرة حتي الحظة تكبد الحوثيين خسائر وهزائم كبيرة ومتتالية (تفاصيل ومستجدات طارية) المصيبة في الرياض واللطم بأبوظبي.. موقع إماراتي يستنفر ضد وثائقي “ما خفي أعظم” بعد الضجة الكبيرة (فيديو وتفاصيل) عشيقه اسمه كوثر . كاتب سعودي يتهم أحد خلفاء المسلمين بـ"الولع بالغلمان" (صور وتفاصيل صادمة)

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