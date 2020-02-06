شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن موقع عالمي يكشف مفاجأة عن "السلطان قابوس" وخليفته هيثم بن طارق في 2020 .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف موقع عالمي، مفاجأة عن سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، وخليفته هيثم بن طارق، الذي تعهد منذ توليه الحكم على أن يسير على خطى صانع نهضة السلطنة.

وأفاد موقع "ويكيبيديا" الموسوعة الرقمية الأولى عالميًا على حسابه العربي، بأن "السلطان قابوس" تصدر قائمة المقالات الأكثر بحثًا في أول شهر من عام 2020.

وتصدر "السلطان قابوس" القائمة بأكثر من 900 ألف زيارة خلال شهر يناير، بينما جاء خليفته هيثم بن طارق آل سعيد في المرتبة الرابعة بأكثر من 600 ألف زيارة.

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وحلّت في القائمة أسماء "أسعد بن طارق، وسعيد بن تيمور، وطارق بن تيمور" في عمليات البحث المتصدر عربيًا وعالميًا، فيما كان اسم سلطنة عمان حاضرًا.

وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان، أعلن وفاة "السلطان قابوس" فجر الحادي عشر من يناير الماضي، بعد فترة حكم دامت لقرابة الخمسين عامًا، صنع فيها نهضة عمان.

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