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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..شقيق عشيقة المليونير الأمريكي جيف بيزوس يصعق امير قطر ويثير جنون قناة الجزيرة ويقدم لولي العهد السعودي هدية لا تقدر بثمن ( تعرف على الهدية )

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