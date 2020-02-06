شكرا لبحثكم عن خبر انقضاء المدة الزمنية لتنفيذ اتفاق الرياض دون تقدم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتهت، الأربعاء، المدة الزمنية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والمحددة بتسعين يومًا لتنفيذ كافة بنوده المتعلقة بالجوانب: السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، دون تقدم ملحوظ.

ولم يحقق اتفاق الرياض تقدمًا مهمًا حتى اليوم، عدا عن تنفيذ بعض الخطوات التي يفترض أن تعزز الثقة بين الطرفين للبدء بتنفيذ بنوده، التي أفرغت من تزمينها، ولعل أهمها عودة الحكومة إلى عدن وتبادل عدد من الأسرى بين الجانبين، فضلًا عن جرد عدد من المعسكرات في عدن.

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لكن البنود الخاصة بتعيين محافظين ومديري أمن للمحافظات الجنوبية، وكذلك تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى الانسحابات العسكرية، وسحب الأسلحة الثقيلة، ودمج القوات جميعها، بنود أساسية لم يتم تنفيذها خلال التسعين يومًا الماضية.

وتتبادل الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الاتهامات بالخروج عن نص اتفاق الرياض الموقع في في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وعرقلة تنفيذه.