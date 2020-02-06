شكرا لبحثكم عن خبر مقتل قائد عسكري كبير في مواجهات مع الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل قائد عسكري بارز في الجيش الوطني في مواجهات مع مسلحي الحوثيين في محافظة الجوف (شمالي البلاد).

وقال مصدر عسكري إن ركن التسليح في اللواء 155 مشاة، العميد محمد بن ناجي بن ساهية، قُتل الأربعاء في معارك مع الحوثيين بمديرية المتون غرب الجوف.

وكان الجيش الوطني أعلن أن قواته مسنودة بمقاتلات التحالف، تمكنت خلال معارك مستمرة منذ صباح الثلاثاء، من دحر الحوثيين في جبهتي حام وعنبرة بمديرية المتون غرب الجوف.