شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يصدرون بياناً هاماً حول رواتب الموظفين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عبرت جماعة الحوثي عن أسفها لعجز الأمم المتحدة عن تنفيذ التفاهمات التي تمت بشأن صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.

وتتضمن التفاهمات قيام حكومة الحوثيين بتوريد إيرادات المشتقات النفطية إلى حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي- فرع الحديدة، على أن تقوم الحكومة الشرعية بتغطية النقص لدفع المرتبات.

وقالت اللجنة الإقتصادية التابعة للحوثيين، في بيان الأربعاء، إنه وبعد مضي شهرين من المهلة المتفق عليها تبين التزام حكومة الجماعة بما عليها وباعتراف الأمم المتحدة ومبعوثها، في مقابل رفض الطرف الآخر "في إشارة إلى الحكومة الشرعية" دفع المرتبات.

ويعيش أكثر من مليون موظف في مناطق سيطرة الحوثيين بلا مرتبات للعام الرابع على التوالي وسط ظروف إنسانية صعبة.