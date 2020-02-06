شكرا لبحثكم عن خبر الصين تؤكد عدم إصابة أي مواطن يمني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ عدم إصابة أي مواطن يمني في الصين بفيروس كورونا الذي انتشر مؤخراً في الصين ودول أخرى.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء بوزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي لمناقشة أوضاع الرعايا اليمنيين في الصين خاصة الطلاب والمقيمين في مدينة ووهان والترتيبات اللازمة لتوفير الاحتياجات الضرورية لهم، وإمكانية إجلائهم من المدينة نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وأشار المسؤول الصيني إلى أن الطلاب والمقيميين اليمنيين في مدينة ووهان يحظون بالاهتمام اللازم والمتابعة المستمرة لمواجهة أي طارئ وفقا لوكالة الانباء الحكومية سبأ.
وأشار السفير الصيني إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في عموم الصين ومدينة ووهان على وجه التحديد للحيلولة دون انتشار الفيروس بشكل أكبر ومواجهة هذا الفيروس بشكل فعال.
من جانبه أكد وزير الخارجية الحضرمي أن الحكومة ستقوم بإرسال مساعدات مالية إضافية للطلاب والمقيمين في مدينة ووهان الصينية لمواجهة ما قد يحتاجونه من متطلبات ضرورية.
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