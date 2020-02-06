شكرا لبحثكم عن خبر مصرع 16 حوثياً بينهم قيادي بارز وأحد أبنائه في حريب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل اليوم الأربعاء 16 حوثيا بينهم قيادي بارز ونجله في مواجهات مع القوات الحكومية بمديرية حريب شمالي محافظة مأرب.

وأفادت مصادر خاصة ، أن القيادي الحوثي البارز المدعو “دارس صالح السعدي” ونجله وأربعة عشر آخرين لقوا مصرعهم اليوم في مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية .

وتدور معارك عنيفة هذه الأيام في حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء صنعاء وحريب القراميس التابعة لمحافطة مأرب في محاولة القوات الحكومية لاستعادتها بعد إن سيطر عليها الحوثيون مؤخرا .