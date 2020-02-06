"البحسني" يتفقد أعمال الترميم بفرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بزيارة لمبنى المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة، مطلعاً على اعمال الترميم في المبنى.



واستمع المحافظ من مدير فرع المؤسسة طه باحيدرة إلى خطة المؤسسة في ترميم المكاتب وإعادة تأهيل المبنى، كما تعرف على مكونات مستودعات المؤسسة، وأشاد المحافظ بإخلاص مسئول المستودع خالد عمر الجامع في عمله، موجهاً بتكريمه نظير حفاظه على الممتلكات العامة بالمستودع خلال مختلف المراحل والذي يحتوي على قطع غيار ومعدات خاصة بمركبات المؤسسة.

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