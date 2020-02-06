البحسني يبحث مع وفد من الصليب الأحمر خطط العام الجديد في القطاع الصحي بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم الخميس، شباط 06، 2020، وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة وكيل البعثة الدولية للصليب الأحمر بعدن ماتياس ومدير فرع برنامج التدريب الحركي باليمن ڤانكث.



وخلال اللقاء اطلع المحافظ البحسني على خططهم التي يعتزمون تنفيذها خلال العام الجديد في القطاع الصحي بالمحافظة.

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