شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. التحالف يُسقط "مُسيَّرة" حوثية في المخا غربي تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 الخليج 365 ـ خاص: أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي طائرة حوثية من دون طيار في مدينة المخا غربي محافظة تعز.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن دفاعات التحالف اعترضت مسيرة حوثية وأسقطتها قبل أن تصل إلى هدفها. يشار إلى أن المليشيا شنت غارات بطائرات مسيرة في المخا قبل أشهر وخلف القصف خسائر بشرية في أوساط المواطنين.

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