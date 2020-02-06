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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان:شابة سعودية جريئة واكثر شجاعة من رهف القنون لكنها ليست منحرفة مثلها وتخاف الله..شاهد كيف صعقت كل افراد عائلتها لكنها اسعدت كل نساء المملكة

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان:شابة سعودية جريئة واكثر شجاعة من رهف القنون لكنها ليست منحرفة مثلها وتخاف الله..شاهد كيف صعقت كل افراد عائلتها لكنها اسعدت كل نساء المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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