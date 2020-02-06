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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد : اللواء العكيمي في رسالة تحذير للحوثيين يكشف حقيقة تقدمهم في الجوف ومخطط اسقاط المحافظة ويتوعد عبدالملك

أكد محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، أن مليشيات الحوثي لم تتقدم شبراً واحداً في المناطق التي سبق وأن حررها أبطال الجيش الوطني في المحافظة، رغم المخطط الكبير والهجوم الواسع الذي شنته لإسقاط المحافظة من عدة محاور.

وقال اللواء العيكيمي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الأبطال الأشاوس من أبناء محافظة الجوف ومن مختلف محافظات الجمهورية أفشلوا مخططات المليشيات الحوثية لإسقاط المحافظة وكانوا لها بالمرصاد في مختلف الجبهات، وأصبح هذا المخطط وبالاً عليها.

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وأوضح أن الحوثي جمع المجرمين الذين قتلوا أبناء اليمن وساقهم للمشاركة في الهجوم على محافظة الجوف لكنه ساقهم إلى محارق الموت على يد أبطال الجيش الوطني والأبطال من أبناء الجوف وأبناء اليمن الأحرار.. مؤكداً أن أبطال الجيش الوطني سطروا ملاحم بطولية خالدة وتلقفوا عناصر المليشيات الحوثية بحماس منقطع النظير وأفشلوا كل هجماته التي خطط لها منذ فترة كبيرة في جبهات العقبة والجرعوب وفي حام وفي الغيل.

وأكد اللواء العكيمي، أن معنويات أبطال الجيش الوطني عالية ويتسابقون في مختلف الجبهات لخطف أرواح المليشيات الحوثية، مؤكداً أن "الحملة التي دبرها الحوثي على نهم والجوف ومارب كانت تدميراً له".

وحذّر اللواء العكيمي، مليشيات الحوثي من مغبّة الاستمرار في مسيرة التدمير، مؤكداً أن أحرار اليمن لن يسمحوا للحوثي بالاستمرار في مشروعه التدميري الذي بدأه قبل أكثر من 13 سنه مهما استعان بالفرس ومليشيات حزب الله اللبناني.

وأشار العكيمي، إلى أن أحرار اليمن وعقلائها عازمون على إنهاء مسيرة الخراب والتدمير التي بدأتها المليشيات الحوثية منذ أكثر من 13 سنة، وسيعيدون لليمن مجده وعروبته وكرامته، وقال: لن يستطيع الحوثي أن يحكم اليمن، ولن نسمح له أن يستبيح أراضيها، ويتطاول على أبنائها وسنظل نقاتله حتى يعود إلى كهفه، وستطاله يد العدالة وينال جزاءه الرادع.

وثمن اللواء العكيمي، الدعم والاسناد الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مشيداً بجهود "الأبطال في صقور الجو الذين يشاركون في المعركة لحظة بلحظة، وضرباتهم تقضي على العدو في أوكاره المتاخمة لمواقع الجيش الوطني". وقال: "لن ننسى وقفة المملكة العربية السعودية الجادة مع اليمن سواء في ميدان السياسة أو في ميادين القتال".