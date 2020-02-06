شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يطالبون الأمم المتحدة بإجلاء 150 مريضاً يومياً إلى الخارج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالبت وزارة الصحة العامة في حكومة الحوثيين، الأمم المتحدة بإجلاء 150 مريضاً يومياً لتلقي العلاج في الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور يوسف الحاضري، إن "ما قامت به الأمم المتحدة يفضحها أكثر خصوصاً فيما يتعلق بتجهيز الطائرة التي أقلت المرضى كونها غير مخصصة لهذا الغرض"، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وأضاف الحاضري "ما نطلبه هو رحلات تقل من 100 إلى 150 مريضاً يومياً كي نستطيع نقل جميع المرضى إلى الخارج خلال عام".

ونقلت "المسيرة" عن مدير عام النقل الجوي الدكتور مازن غانم قوله إن الأمم المتحدة أبلغت إدارة النقل الجوي في صنعاء بأربع رحلات فقط تقل 30 مريضاً على طائرات خاصة لنقل المبعوث الأممي وليست خاصة بالمرضى.

وأضاف أن الأمم المتحدة لم تضع خطة لنقل المرضى المسجلين الباقين البالغ عددهم 32 ألفاً.

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وطالب المسؤول الحوثي، الأمم المتحدة الالتزام بتعهداتها في إطلاق الجسر الجوي الطبي الإنساني لإنقاذ آلاف المرضى العالقين في صنعاء جراء إغلاق مطار صنعاء الدولي.

ودشنت الأمم المتحدة يوم الإثنين الجسر الطبي الجوي الذي نقل سبعة من المرضى اليمنيين الذي يحتاجون لمساعدة طبية متخصصة مع مرافقيهم.

وذكر بيان مشترك للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ألطف موساني، أن الرحلة الأولى للجسر الطبي نقلت عدداً من المرضى من أصل مجموعة أولية مؤلفة من 30 شخصاً بالإضافة لمرافقيهم من صنعاء إلى عمان.

وأفاد البيان أن باقي المرضى من المجموعة الأولية سيسافرون في رحلة ثانية، بينما يتبعهم المزيد من المرضى في رحلات لاحقة نسقتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع سلطات الصحة العامة والسكان المحلية.

وتعهدت الأمم المتحدة في البيان بالعمل لضمان استمرار الجسر الطبي الجوي كحل مؤقت لتخفيف معاناة الشعب اليمني حتى يتم التوصل إلى حل أكثر استدامة في المستقبل القريب"، في إشارة إلى إعادة فتح مطار صنعاء الدولي.