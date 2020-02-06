شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تعلن فشل المبعوث الأممي في أداء مهامه باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الحكومة اليمنية إن المبعوث الأممي إلى اليمن،مارتن غريفيث، فشل في أداء مهمته ولم يحقق أي انجاز في المسارات السياسية والاقتصادية والانسانية.

وأكد وزير الإعلام معمر الارياني في حوار نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية أن "الهجمات والتصعيد العسكري الأخير لجماعة الحوثي في جبهات نهم والجوف ومأرب ومنعها تداول العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، أعاد الصراع لنقطة الصفر، وأكد فشل المبعوث الدولي في إنجاز مهمته".

وأشار الارياني الى أن هناك حاجة لإعادة مراجعة طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع الملف اليمني، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا الحوثية للانخراط بجدية في مسار السلام.

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وأكد أن اتفاق السويد يعيش حالة موت سريري، موضحا أنه بعد مرور أكثر من عام "لم نشهد خلاله بخصوص انسحاب الجماعة من مدينة وموانئ الحديدة، أو ما يتعلق بملف الأسرى والمختطفين ورفع الحصار عن محافظة تعز".

وبين أن التصعيد العسكري الأخير كشف عن استغلال جماعة الحوثي لهذا الاتفاق لتطوير ترسانتها العسكرية والتخطيط لهجمات استهدفت المناطق المحررة ودول الجوار.

وجدد الوزير اليمني التأكيد على موقف الحكومة الشرعية، برفض الذهاب إلى أي مفاوضات جديدة في ظل تصعيد المليشيا وقبل التنفيذ الكامل وغير المشروط لبنود اتفاق السويد.