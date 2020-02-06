شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يتلقى ضربة موجعة ويخسر أبرز قادته في تعز (الاسم والتفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي بارز في جماعة الحوثي الإنقلابية مصرعه بعد مواجهات مع القوات الحكومية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن القيادي الحوثي البارز العميد "عبدالرحمن المتوكل" توفي خلال الساعات الماضية إثر إصابة تعرض لها في مواجهات سابقة خاضتها القوات الحكومية مع الحوثيين في تبة القرمي الجعشا، شرقي المدينة .

وأضاف المصدر أن المتوكل يعد من أبرز قادة الحوثيين في المحافظة وهو أركان حرب منطقة الحوبان التي تقع تحت سيطرتهم بالكامل .

الجدير بالذكر أن جماعة الحوثي خسرت المئات من قياداتها البارزة ومسلحيها خلال مواجهات الأسبوع المنصرم في مختلف جبهات القتال، بعد تصعيدها المسلح .