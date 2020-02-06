شكرا لبحثكم عن خبر صاروخ باليستي يستهدف حي الروضة بمدينة مأرب ومقتل وإصابة مدنيين "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استهدف صاروخ باليستي حيًا سكنيًا مأهولًا بالسكان في مدينة مأرب (شمال شرق صنعاء).

وقال مراسل "يمن برس" في مأرب إن الصاروخ الباليستي استهدف منازل مواطنين بحي الروضة الآهلة بالسكان المدنيين والنازحين في مدينة مأرب.

Advertisements

وأضاف مراسلنا أن الصاروخ تسبب بمقتل امرأة وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ومعظمهم في حالة حرجة.

يذكر أن مدينة مأرب تعرضت في الشهر الأخير للقصف بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، كان أبرزها استهداف معسكر الاستقبال التابع للجيش الوطني بصاروخ باليستي تسبب بمقتل 116 من الجنود وإصابة أكثر من 70 آخرين.

يأتي ذلك مع اشتداد المعارك في جبهتي نهم والجوف بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي عقب هجوم واسع شنته الجماعة المسلحة على مواقع الجيش تمكنت خلاله من السيطرة على عدد من المواقع.